In krappe arbeidsmarkt vacaturetekst extra belangrijk

Er hebben nog nooit zoveel vacatures open gestaan als nu. In het tweede kwartaal van dit jaar kwamen er in totaal 16.000 vacatures bij en eind juni stond de teller op 467.000 onvervulde functies. Het meeste personeel wordt gezocht in de handel, zakelijke dienstverlening en de zorg.Het aantal openstaande vacatures werd in twee jaar tijd zelfs meer dan twee keer zo groot. Bovendien daalde het aantal werkelozen met 11.000, het laagste cijfer sinds 2003. Het zijn de nieuwste recordcijfers van het CBS.

Als gevolg van de personeelstekorten zien ondernemers de werkdruk onder hun werknemers stijgen. Ook de arbeidskosten stegen door de grote vraag naar het schaarse personeel. Het is duidelijk, of je nu op zoek bent naar een administratief medewerker, een marketing specialist of een timmerman, als werkgever moet je enorm je best doen om nieuwe werknemers te werven. Bedrijven verzinnen op dit moment dan ook van alles om nieuw personeel binnen te hengelen in deze krappe arbeidsmarkt; van gratis vakanties en bier tot spelletjesavonden en het betalen van studieleningen.

Wervingscampagne

Maar wat je als bedrijf ook aanbiedt, van een vacature plaatsen op het internet of het inhuren van een betaalde recruiter, een goede wervingscampagne begint met het opstellen van een vacature tekst die opvalt en duidelijk is. Bovendien moet de vacature goed online vindbaar zijn in het enorme aanbod dat dagelijks op het internet voorbij komt.

Zo’n advertentie moet aan een aantal eisen voldoen. Het is bijvoorbeeld heel belangrijk dat de tekst makkelijk leesbaar is en een realistische beeld schets van de functie en het bedrijf. Denk heel goed na over het functieprofiel van je gewenste kandidaat. In de zoektocht naar kennis, ervaring en talent is het profiel enorm belangrijk. Het vergroot de kans op een goede match tussen bedrijf en een nieuwe werknemer en geeft de juiste richtlijn voor sollicitant en toekomstige werkgever.

5 tips voor een goede vacaturetekst

Een effectieve vacaturetekst volgt een duidelijke structuur die makkelijk leesbaar is, goed vertelt wat de functie houdt en concreet duidelijk maakt welke kennis en ervaring nodig is om de rol goed te kunnen vervullen. Daarnaast geeft de tekst natuurlijk een aantal praktische zaken helder weer, zoals bijvoorbeeld locatie en verdiensten. Een aantal tips om de tekst zo logisch en sterk mogelijk te maken op een rij:

1. Maak de functietitel zo specifiek mogelijk

Op basis van het functieprofiel stel je de vacature tekst samen, passen bij de cultuur van je bedrijf. Zorg voor een specifieke functietitel en benoem de branche- en/of productgroep en de locatie van je bedrijf. Gebruik woorden waar potentiële kandidaten online naar werkzoeken.nl

2. Zorg voor een heldere en aantrekkelijke functieomschrijving

Wat gaat iemand feitelijk doen en met wie werkt hij/zij samen. Hoe ziet de omgeving eruit? Wat is de bedrijfscultuur en de werksfeer. En wat moet iemand op een dag aan taken en verantwoordelijkheden doen.

3. Geef functie-eisen zo concreet mogelijk weer zonder dat het afschrikt

Wat moet een kandidaat kunnen? Som in minimaal drie en maximaal zeven punten duidelijk op waar een geschikte kandidaat aan moet voldoen. Maak de lijst niet langer, want dan denken mensen dat ze niet geschikt zijn en loop je mogelijk goede kandidaten mis. Kies vooral de belangrijkste functie-eisen.Gewenste opleiding, aantal jaar werkervaring en competenties.

4. Doe een aantrekkelijk en realistisch aanbod

Wat heeft jouw bedrijf potentiële kandidaten te bieden? Is het een vast of tijdelijk contract en voor hoeveel uur per week. Zet de primaire arbeidsvoorwaarde, zoals loon, werktijden en vakantiedagen op een rij.Geef een salarisindicatie en schep realistische verwachtingen. Als werkgever ben je verplicht om te zorgen voor heldere en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Lees waaraan je moet voldoen in de ‘Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Secundaire arbeidsvoorwaarden en pensioenregelingen en eventuele doorgroeimogelijkheden horen ook in dit rijtje thuis.

5. Het Sollicitatieproces

Benoem tenslotte hoe iemand kan solliciteren. Wat is de tijdlijn en hoe ziet het proces er ongeveer uit. De contactpersoon, de contacinfo en de sluitingsdatum van de vacature zijn vanzelfsprekend ook zeer belangrijk.