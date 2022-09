India importeert meer Russische olie als inflatiemaatregel

Het importeren van Russische olie maakt onderdeel uit van de strategie van India om de inflatie binnen de perken te houden. Dat zei de Indiase minister van Financiën. India grijpt de sancties tegen Rusland door westerse landen aan om via Moskou goedkoper aan de grondstof te komen.

Ondanks druk van het Westen heeft India de Russische invasie in Oekraïne niet veroordeeld. In plaats daarvan roept het land op om tot een diplomatieke oplossing van de crisis en een einde aan het geweld te komen.

De invoer van olie uit Rusland is momenteel goed voor 12 tot 13 procent van de grondstoffenimport. Dat was voor de invasie in Oekraïne circa 2 procent. India is de op twee na grootste importeur en gebruiker van ruwe olie ter wereld.

De Indiase detailhandelsprijzen lagen in juli 6,7 procent hoger dan een jaar eerder. Het inflatiecijfer daalde op jaarbasis nu al voor de derde maand op rij. Evengoed ligt het cijfer al maanden boven de doelstelling van maximaal 6 procent.