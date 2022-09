Lagarde: ECB blijft rente verhogen tegen ‘veel te hoge inflatie’

De Europese Centrale Bank (ECB) zal de komende tijd doorgaan met het verder verhogen van de rente om zo de “veel te hoge inflatie” aan te pakken. Dat zei ECB-president Christine Lagarde in een toelichting op het besluit om de belangrijkste rentetarieven met 0,75 procentpunt te verhogen. Dat is de grootste renteverhoging door de ECB ooit.

Volgens Lagarde zal de inflatie voor langere tijd op een hoog niveau blijven liggen, vooral aangejaagd door de sterk gestegen prijzen voor energie en levensmiddelen. In augustus steeg de inflatie in de eurozone naar het nieuwe recordniveau van 9,1 procent. Lagarde denkt dat de inflatie op korte termijn nog verder kan toenemen. In juli had de ECB de rente al met een half procentpunt verhoogd. Dat was de eerste renteverhoging sinds 2011.

De ECB denkt nu dat de inflatie in het eurogebied dit jaar op gemiddeld 8,1 procent zal uitkomen. Eerder werd op 6,8 procent gerekend. Voor 2023 wordt nu een inflatie van 5,5 procent verwacht en in 2024 zou die moeten afzwakken naar 2,3 procent. De ECB heeft een doelstelling voor een inflatie op de middellange termijn van 2 procent.

De economische groei van de eurozone zal volgens Lagarde later dit jaar en in het eerste kwartaal van 2023 stagneren. Over heel 2022 moet de groei uitkomen op 3,1 procent. De groeivoorspelling voor 2023 werd verlaagd naar 0,9 procent, van een eerdere prognose van 2,1 procent. Voor 2024 wordt dan een plus van 1,9 procent voorzien.

“‘Zeer hoge energieprijzen zetten de koopkracht van huishoudens onder druk en hoewel problemen in toeleveringsketens minder worden, blijven ze de economische activiteit beperken. Verder zorgt de moeilijke geopolitieke situatie, met name de onrechtvaardige agressie van Rusland tegen Oekra├»ne, voor druk op het vertrouwen van bedrijven en consumenten”, aldus de ECB.

Lagarde zegt dat de economie volgend jaar in een recessie zou kunnen belanden als Rusland de gasleveringen aan Europa volledig stillegt. Ze sprak hier van een “zeer donker scenario” voor de Europese economie. Ze stelde wel dat de arbeidsmarkt nog sterk is.

Het besluit om de rente met driekwart procentpunt te verhogen werd volgens Lagarde unaniem genomen door de ECB. Verschillende beleidsmakers van de ECB, onder wie president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank en Joachim Nagel van de Duitse Bundesbank, hadden eerder al gepleit voor een sterkere renteverhoging om de inflatie te bestrijden.