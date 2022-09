Lng-terminal in Groningse Eemshaven wordt in gebruik genomen

Twee drijvende lng-fabrieken worden donderdag in gebruik genomen in de Groningse Eemshaven. De twee schepen kunnen het vloeibaar gemaakte aardgas weer in gasvorm omzetten waarna het aan het Nederlandse gasnet gevoed kan worden. De eerste lading lng komt donderdag rond 10.00 uur aan in de Eemshaven.

De twee schepen moeten de Nederlandse capaciteit voor het ontvangen van lng vergroten en Europa helpen minder afhankelijk te worden van Russisch gas. Nu is er alleen een terminal in de Rotterdamse haven waar jaarlijks 12 miljard kubieke meter lng kan worden verwerkt. De terminal in de Eemshaven voegt daar zo’n 8 miljard kubieke meter aan toe.

De Gasunie huurde de twee schepen in het voorjaar. De bijna 300 meter lange Golar Igloo kwam zondag aan in de Groningse haven, de Exmar S188 van 120 meter arriveerde dinsdag. De eerste lng-tanker die de twee schepen moet bedienen, de Murex, ligt al ruim een dag voor anker ten noorden van Schiermonnikoog. Het gas dat door dat vaartuig geleverd wordt kan half september aan het gasnet worden gevoed.

Voor de lng-terminal op volle capaciteit kan draaien is het eind november, begin december. Tot die tijd worden er nog technische werkzaamheden verricht. Bovendien is een stikstoffabriek in het Groningse Zuidbroek nog niet klaar voor productie. Die zou in oktober op volle kracht moeten kunnen draaien. De stikstof is nodig om buitenlands gas in Nederland te kunnen gebruiken omdat dat een andere samenstelling heeft dan Gronings gas waar Nederland op is ingesteld.