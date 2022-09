Miljoenenboete voor bedrijf achter Budget Energie en NLE om misleiding

Energieleverancier Budget Thuis heeft een boete gekregen van 1,8 miljoen euro van toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). De onderneming zou klanten hebben misleid bij de telefonische verkoop van energiecontracten. Budget Thuis, dat eerder handelde onder de naam NutsService, is het bedrijf achter Budget Energie en de Nederlandse Energie Maatschappij (NLE).

Consumenten werden volgens de ACM met onjuiste en onvolledige informatie aangezet tot het sluiten van een energiecontract. Tussenpersonen zeiden bijvoorbeeld dat zij belden voor het doen van een energiemeting of vanwege een landelijke prijsverlaging. Ook werd er in de verkoopgesprekken niet gemeld dat er gebeld werd namens het bedrijf Budget Thuis. Dat is verboden, aldus de ACM.

Het is de tweede keer dat de ACM een boete oplegt aan een energieleverancier vanwege misleiding. Eerder kreeg DGB al een boete van de ACM voor een soortgelijk vergrijp. Budget Thuis heeft de boete inmiddels al betaald.