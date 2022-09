Moederbedrijf Zwitserleven heeft meer vet op de botten

Verzekeraar Athora Netherlands heeft de eerste helft van het jaar, ondanks de vele onzekerheden, zijn financiële positie weten te verbeteren. De onderneming bekend van merken als Reaal en Zwitserleven profiteerde onder andere van hogere beleggingsopbrengsten. Daarnaast stroomden er meer verzekeringspremies binnen.

Athora maakte eerder bekend zich uitsluitend op levensverzekeringen en pensioenen te willen richten. De divisie schade- en vermogensbeheeractiviteiten werden verkocht. Die deal werd dit voorjaar afgerond.

Athora sloot de meetperiode af met een onderliggende winst van 215 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 152 miljoen euro. De kredietwaardigheid van de onderneming verbeterde tot 202 procent van 180 procent een jaar eerder. Dit percentage toont aan in hoeverre een verzekeraar in staat is om aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.

Ondanks de positieve ontwikkelingen resteerde onder de streep een verlies van 828 miljoen euro, tegen een min van 98 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. Volgens een woordvoerder gaat het hier louter om een boekhoudkundig verlies.

Door de sterke schommelingen op de markten, mede door de onrust in Oekraïne en de toegenomen inflatie verwachtingen, zijn de rentes flink gestegen. Ook de risico-opslag op obligaties liep op. Hierdoor zijn de vastrentende bezittingen minder waard geworden. Daar staat tegenover dat ook de marktwaarde van de verplichtingen lager werd, legde de zegsman uit.

De waardeontwikkeling tussen bezittingen en schulden loopt niet gelijk. Deze worden onder de boekhoudkundige regels op verschillende wijze berekend. Dit is dan te zien in de winst- en verliesrekening, aldus Athora.