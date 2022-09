Nieuwste iPhones ook in Rusland verkrijgbaar, ondanks sancties

Ook Russen krijgen de kans om een nieuwe Apple iPhone 14 te kopen, ondanks het feit dat het Amerikaanse technologiebedrijf Rusland eerder de rug toekeerde vanwege de oorlog in Oekraïne. Russische bedrijven kunnen echter gebruikmaken van een speciale importregeling.

Rusland kondigde de regeling in maart aan, kort na de invasie in Oekraïne en de daaropvolgende sancties tegen Rusland. Daarmee is het voor detailhandelaren toegestaan om producten uit het buitenland te importeren zonder toestemming van de eigenaar van het handelsmerk.

Op de vraag of de nieuwe iPhone, die Apple woensdag onthulde, onder de regeling zou worden ingevoerd, zei minister van Handel en Industrie Denis Manturov: “Waarom niet? Als consumenten deze telefoons willen kopen, ja. Die mogelijkheid zal er zijn.”

Apple is in maart, een week na de Russische inval in Oekraïne, gestopt met de verkoop van nieuwe producten in Rusland. Evengoed zijn iPhones, MacBooks en andere Apple-producten nog wel verkrijgbaar in Russische winkels. Detailhandelaren verkopen hun resterende voorraad oude modellen. Daarnaast is het via de importregeling mogelijk om aan nieuw uitgebrachte apparaten te komen.

De Russische mobiele provider MTS verkocht donderdagochtend al de nieuwe iPhone 14-modellen in de zogeheten pre-order. De prijzen beginnen bij 84.990 roebel (1395 euro) voor de 128 GB-versie.

Volgens MTS kan de levering tot 120 dagen duren. Daarbij heeft het bedrijf het recht om bestellingen te annuleren als het problemen ondervindt bij de invoer van de producten. Apple heeft niet onmiddellijk gereageerd op een verzoek om commentaar.

Manturov, die ook vicepremier is, zei vorige maand dat de regeling, die betrekking heeft op westerse producten variërend van luxe kleding tot auto’s, dit jaar een waarde van 16 miljard dollar zou kunnen bereiken. Dat komt overeen met ongeveer 4 procent van de invoer van Rusland in 2021.