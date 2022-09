Nikkei fors hoger na sterker dan verwachte groei Japanse economie

De aandelenbeurs in Tokio ging donderdag flink vooruit. Een sterker dan verwachte groei van de Japanse economie zorgde voor optimisme bij beleggers. Daarnaast werd de stemming gesteund door het stevige herstel op Wall Street, waar positief werd gereageerd op het zogeheten Beige Book van de Federal Reserve. Uit dat rapport van de centrale bank bleek dat in verschillende Amerikaanse regio’s sprake is van een voorzichtig afkoelende inflatie. Ook werd uitgekeken naar het rentebesluit in Europa, dat later op de dag bekend wordt gemaakt.

De toonaangevende Nikkei in Tokio stond kort voor sluiting van de markt 2,1 procent in de plus. Uit cijfers van de Japanse overheid bleek dat de economie in het tweede kwartaal met 3,5 procent is gegroeid ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Economen hadden gerekend op een groei van 2,9 procent. Techinvesteerder SoftBank en winkelconcern Fast Retailing, de eigenaar van kledingketen Uniqlo, behoorden tot de sterkste stijgers op de Japanse beurs met winsten van ruim 2 procent.

Ook in Zuid-Korea en Australiƫ wonnen de beurzen terrein. De Kospi in Seoul klom 0,6 procent en in Sydney kreeg de All Ordinaries er 1,5 procent bij. Gouverneur Philip Lowe van de Australische centrale bank liet in een toespraak weten dat de rente nog verder moet worden verhoogd om de hoge inflatie te bestrijden, maar mogelijk met wat kleinere rentestappen dan voorheen. Bij de afgelopen vier beleidsvergaderingen werd de rente in Australiƫ steeds met 0,5 procentpunt verhoogd.

De Chinese aandelenmarkten bleven achter door de aanhoudende zorgen over de impact van de strenge coronamaatregelen op de economie. In de Chinese miljoenenstad Chengdu werd de lockdown, die al een week duurt, in de meeste gebieden van de stad verlengd. De hoofdindex in Shanghai daalde 0,1 procent en de Hang Seng-index in Hongkong verloor 0,4 procent.