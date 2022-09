Oxfam Novib: mondiale voedselsysteem hapert steeds meer

De huidige hoge voedselprijzen treffen verschillende lagelonenlanden hard. Maar ook in rijke landen stijgen de voedselprijzen snel. Dat komt niet doordat er een tekort is aan voedsel in de wereld, maar heeft te maken met een aantal structurele gebreken waardoor het mondiale voedselsysteem steeds meer hapert. Dat stelt Oxfam Novib in een rapport over het wereldwijde voedselsysteem.

Volgens de organisatie schoten tarweprijzen al voor de start van de oorlog in Oekraïne, tussen april 2020 en december 2021, met 80 procent omhoog. Het voedselsysteem staat steeds meer onder druk door conflicten, de gevolgen van de coronapandemie en de groeiende gevolgen van de klimaatverandering. Met name door de oorlog worden de “structurele tekortkomingen van het mondiale voedselsysteem meer zichtbaar”, aldus Oxfam Novib.

De inflatie van de voedselprijzen in de G7-landen bedraagt inmiddels 10 procent terwijl in bijvoorbeeld Ethiopië de prijzen met 44 procent omhoog zijn gegaan. Inwoners van landen in Oost-Afrika besteden tot 60 procent van hun inkomen aan voedsel.

“Ons voedselsysteem houdt al jarenlang structurele ongelijkheid in stand, zorgt dat kleinschalige boeren in ontwikkelingslanden verarmen, laat miljoenen mensen honger lijden en tast het klimaat aan”, aldus Madelon Meijer, landbouwexport en medeauteur van het rapport. “We hebben een rechtvaardiger en duurzamer mondiaal voedselsysteem nodig – een systeem dat ten dienste staat van de planeet en miljoenen mensen, in plaats van een handvol grote agro-industrieën”, aldus Meijer.

Volgens de organisatie lijden honderden miljoenen mensen honger “terwijl de vermogens van voedselmiljonairs astronomische hoogtes bereiken”. Die zouden in de afgelopen twee jaar met 382 miljard dollar zijn toegenomen.