Personeel aluminiumbedrijf Aldel staakt voor behoud sociaal plan

Werknemers van aluminiumbedrijf Aldel in Delfzijl staken voor onbepaalde tijd. Ze zijn volgens vakbonden CNV en FNV bang dat het bedrijf een eerder afgesproken sociaal plan schrapt. Aldel legde onlangs de productie stil omdat de energie te duur werd.

De vakbonden hadden de directie van Aldel een ultimatum gesteld. Voor donderdag 14.00 uur moest het bedrijf beloven zich aan het sociaal plan te houden. Volgens de vakbonden wil Aldel onderhandelen over een nieuw sociaal plan, terwijl het huidige nog tot eind oktober loopt.

Aldel kwam eind vorig jaar ook al in problemen door de sterk opgelopen gasprijzen. Directeur Chris McNamee nam het bedrijf daarop over van de Amerikaanse investeringsmaatschappij York Capital. Daarbij schrapte het bedrijf 120 van de 325 banen. Voor de getroffen medewerkers stelden het bedrijf en de vakbonden het sociaal plan op dat nu inzet is van het conflict.