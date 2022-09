Primark-moeder waarschuwt voor lagere winst door hoge energienota

AB Foods, het bedrijf achter bijvoorbeeld kledingketen Primark, waarschuwt dat de winst in het komende boekjaar flink lager zal uitvallen vanwege de gestegen energiekosten. Ook de sterke dollar drukt het resultaat van AB Foods, dat naast Primark ook eigenaar is van een groot aantal andere bedrijven in de retail en de landbouw.

AB Foods stelt dat de ontwikkeling van de winst en omzet in het huidige jaar op schema ligt. De winstmarge bij Primark neemt in de tweede helft van dit jaar naar verwachting al wel af en zal volgend jaar nog minder worden ondanks de recente prijsverhogingen.

De sterkere dollar heeft vooral gevolgen voor Primark. De keten koopt het grootste deel van de kledingvoorraad in Amerikaanse dollars in. Het Britse pond zakte qua waarde naar het laagste peil ten opzichte van de dollar sinds 1985. Primark genereert het grootste deel van de winst voor AB Foods, dat zijn winst in ponden rapporteert.

Het bedrijf zegt de kosten bij Primark verder omlaag te kunnen krijgen. Een verdere prijsstijging zit niet in de planning bij de kledingketen omdat consumenten volgend jaar waarschijnlijk minder besteedbaar inkomen zullen hebben.