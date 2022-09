Rentebesluit ECB centraal op Beursplein 5

De beurshandel op Beursplein 5 staat donderdag vooral in het teken van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Dat de centrale bank de rente in het eurogebied gaat verhogen om de hoge inflatie aan te pakken is zo goed als zeker. De vraag is echter hoe groot de rentestap zal zijn.

In juli werd het rentetarief al met 0,5 procentpunt opgeschroefd. De inflatie in de eurozone is in augustus echter verder opgelopen tot een recordniveau van 9,1 procent. Verschillende ECB-bestuurders hebben dan ook opgeroepen tot een stevigere rentestap van 0,75 procentpunt.

De AEX-index koerst af op een positief begin van de belangrijke ECB-dag. Ook de andere Europese beurzen lijken hoger te openen na het stevige herstel op Wall Street. De belangrijkste aandelenmarkten in Azië lieten donderdag een gemengd beeld zien. In Tokio sloot de Nikkei 2,3 procent hoger mede dankzij een sterker dan verwachte groei van de Japanse economie in het tweede kwartaal. De Chinese beurzen gingen omlaag na een verlenging van de coronalockdown in de Chinese miljoenenstad Chengdu.

Op het Damrak staat Kendrion in de belangstelling. De producent van elektromagnetische componenten liet voorafgaand aan zijn beleggersdag weten op schema te liggen om de financiële doelstelling voor 2025 te realiseren.

AEX-bedrijf IMCD maakte een kleine overname bekend. De Japanse divisie van de chemicaliëndistributeur heeft zijn branchegenoot Kuni Chemical overgenomen. Een aankoopsom werd niet gegeven. Kuni Chemical behaalde vorig jaar een omzet van ongeveer 18 miljoen euro en heeft 28 medewerkers.

Beursbedrijf Euronext kondigde aan dat Eurocommercial Properties per 19 september promoveert naar de MidKap. Het vastgoedfonds neemt de plaats in van baggeraar Boskalis, die wordt overgenomen door investeerder HAL. De samenstelling van de AEX blijft bij de kwartaalherweging ongewijzigd.

De Europese beurzen sloten woensdag verdeeld. De AEX daalde 0,6 procent op 671,27 punten en de MidKap verloor 0,2 procent tot 916,24 punten. De graadmeters in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,3 procent. Londen daalde 0,8 procent. Wall Street veerde stevige op na de recente zware verliezen. De Dow-Jonesindex eindigde 1,4 procent hoger op 31.581,28 punten. De S&P 500 steeg 1,8 procent en techgraadmeter Nasdaq won 2,1 procent.

De euro was 1,0004 dollar waard, tegen 0,9942 dollar een dag eerder. De olieprijzen veerden op na de forse daling op woensdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent meer op 82,72 dollar per vat. Brentolie werd 0,8 procent duurder op 88,73 dollar.