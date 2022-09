Rivian en Mercedes-Benz gaan samen elektrische busjes maken

Mercedes-Benz gaat samen met de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s Rivian elektrisch aangedreven busjes maken in Europa. Door de krachten te bundelen kunnen ze de enorme kosten voor het ontwikkelen van elektrische auto’s delen. Ook levert de samenwerking Rivian mogelijk schaalvoordelen op. Het bedrijf heeft het de laatste tijd moeilijk met het opschalen van de productie, onder meer door knelpunten in de toeleveringsketen.

Mercedes-Benz en Rivian maakten bekend in Centraal- of Oost-Europa een nieuwe assemblagelijn op te zetten voor de elektrische busjes. Dit moet gebeuren bij een al bestaande fabriek van Mercedes. De autofabrikanten zetten hiervoor een gezamenlijk bedrijf op waarvan ze beide voor de helft eigenaar zijn.

Rivian is al langer bezig een geschikte productielocatie te vinden in Europa. In Limburgse media werd het Amerikaanse bedrijf ook in verband gebracht met VDL Nedcar in Born. Die autofabriek van industrieconcern VDL verliest in 2024 BMW als zijn enige klant en is hard op zoek naar andere opdrachtgevers in de auto-industrie.