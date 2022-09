Snel vergunningstraject lng-terminal ‘kan als voorbeeld dienen’

De snelle komst en ingebruikname van een drijvende lng-fabriek moet als voorbeeld dienen voor projecten voor groene energie. Dat zei energieminister Rob Jetten tijdens een bijeenkomst om die ingebruikname te vieren.

Vanaf het eerste idee tot de ingebruikname van de terminal voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) in de Groningse Eemshaven zaten minder dan 200 dagen. Dat dit is gelukt, is heel bijzonder, meent Jetten.

Ook bij windparken op zee of de aanleg van waterstofinfrastructuur is volgens de minister het vergunningstraject “vaak het grootste probleem”. “We hebben hier laten zien dat overheden en bedrijven echt kunnen samenwerken om de vergunningsverlening enorm te versnellen. Anders was dit nooit in zes maanden gelukt.”

Om de energietransitie te versnellen is het dus ook zaak om het verlenen van vergunningen te bespoedigen. “Laten we de lessen van Eemshaven ook toepassen op de rest van de transitie.”