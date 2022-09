Spanje wil Duitsland helpen met inzet extra lng-terminal

Spanje verwacht met de ingebruikname van een extra terminal voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) Duitsland te kunnen helpen om de energiecrisis in het land te verlichten. Het Zuid-Europese land heeft al zes lng-terminals in gebruik en is van plan een extra terminal in El Musel, een zeehaven in het noorden van het land, in januari nieuw leven in te blazen.

Het El Musel-project werd tien jaar geleden al gebouwd, maar werd nooit in gebruik genomen vanwege een gebrek aan vraag naar gas. De extra terminal stelt gashandelaren in staat om brandstof in te voeren, deze ter plaatse in tanks op te slaan en indien nodig per schepen te vervoeren naar de lng-terminals die Duitsland aan het opzetten is.

“Onze prioriteit is nu om te proberen onze capaciteit om gas naar de rest van Europa te exporteren zoveel mogelijk uit te breiden, waarbij we profiteren van de zeer sterke gasinfrastructuur in ons land”, zei Arturo Gonzalo Aizpiri, topman van de Spaanse gasnetbeheerder Enagás. De eerste opslagtank van El Musel zal volgens de topman in januari operationeel worden en de tweede in maart.

Duitsland, dat sterk afhankelijk is van Russisch gas, wordt zwaar getroffen door het besluit van Rusland om de gaskraan naar Europa verder dicht te draaien. De grootste economie van Europa loopt het risico dat het gas moet gaan rantsoeneren deze winter en dreigt in een recessie te belanden.

Duitsland heeft haast gemaakt om deze winter drie drijvende lng-terminals gereed te hebben. De Duitsers hebben er echter meer nodig om zich van voldoende aanvoer te verzekeren, zeker als de winter kouder wordt dan normaal. De drijvende terminals kunnen vloeibaar gemaakt aardgas weer in gasvorm omzetten waarna het aan het Duitse gasnet gevoed kan worden. Als de Duitse drijvende lng-terminals het extreem druk gaan krijgen, “zou het waarschijnlijk nuttig zijn voor hen om deze tussentijdse opslagcapaciteit in onze fabrieken te gebruiken”, zei Aizpiri.

Enagás neemt ook andere maatregelen om de capaciteit voor gastransport naar Europa te vergroten. Zo zou volgens Aizpiri de bijna afgebouwde gaspijpleiding naar Frankrijk volgend jaar herfst in gebruik kunnen worden genomen, mocht de politiek daar groen licht voor geven. Een andere pijpleiding naar Italië zal langer duren aangezien dat project minder vergevorderd is, aldus Aizpiri. Die pijpleiding zou jaarlijks 10 tot 15 miljard kubieke meter gas kunnen vervoeren en kost naar schatting zo’n 3 miljard euro.