Statistiekbureau: groei economie Frankrijk eind dit jaar naar nul

De Franse economie zal in het vierde kwartaal vertragen naar het nulpunt en mogelijk zelfs gaan krimpen, naarmate de effecten van de energiecrisis zich laten voelen en de economische situatie wereldwijd grimmiger wordt, aldus het Franse statistiekbureau Insee. Een verstoring van de Europese aardgasvoorziening en een strakker monetair beleid wereldwijd zullen de kracht in de dienstensector, die de economie in de zomer aanwakkerde, tenietdoen, aldus Insee.

Als de energieproblemen toenemen, kan een krimp van het bruto binnenlands product niet worden uitgesloten, aldus het bureau in een rapport.

De sombere vooruitzichten voor de op een na grootste economie van het eurogebied vergroten de bezorgdheid dat Europa op een recessie afstevent. Dat verergert de moeilijkheden waarmee de Europese Centrale Bank (ECB) worstelt. De ECB komt donderdag bijeen om te beslissen met hoeveel de rente verhoogd zal worden om de recordinflatie te bestrijden.

Insee voorspelt dat de Franse prijsstijgingen relatief beperkt blijven. De Franse overheid heeft tientallen miljarden euro’s uitgegeven om de gevolgen van de stijgende energiekosten voor bedrijven en huishoudens te verzachten. Zonder die maatregelen zou de inflatie in september zo’n 2,5 procentpunt hoger zijn. De inflatie in Frankrijk bedraagt zo’n 6 procent.