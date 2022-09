Verpakkingsbedrijf De Jong komt voor 1 miljard in Finse handen

De Nederlandse producent van kartonnen verpakkingen De Jong Packaging Group wordt voor 1 miljard euro overgenomen door het Finse Stora Enso. De Finnen willen met de overname hun marktpositie in Europa versterken. De Jong heeft fabrieken in Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en telt circa 1300 werknemers.

De Jong is vooral actief met golfkartonverpakkingen voor bijvoorbeeld levensmiddelen zoals groenten en fruit, maar maakt ook karton voor industriële verpakkingen. Het bedrijf werd in 1996 opgericht en draait dit jaar naar verwachting een omzet van 1 miljard euro. Het hoofdkantoor staat in het Zuid-Hollandse De Lier.

“We zijn trots op wat we hebben bereikt bij De Jong Packaging Group en kijken nu vooruit naar de volgende stappen in de reis van ons bedrijf. Stora Enso is goed gepositioneerd om verdere groei aan te jagen, in lijn met onze gezamenlijke ambitie”, zeggen oprichter en eigenaar Henk de Jong en topman Ad Smit in een verklaring.

Stora Enso behoort tot de grootste papier- en kartonproducenten ter wereld. Het Finse bedrijf stelt dat De Jong een solide positie heeft in de markt voor golfkarton met een “indrukwekkend” klantenbestand.