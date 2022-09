Wall Street begint met klein verlies na rentebesluit ECB

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met kleine verliezen aan de nieuwe handelsdag begonnen. Beleggers verwerkten het besluit van de Europese Centrale Bank om de rente in het eurogebied met 0,75 procentpunt te verhogen. Het is de grootste renteverhoging ooit door de ECB, die daarmee de torenhoge inflatie wil aanpakken. Ook wordt uitgekeken naar een vraaggesprek met de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell later op de dag.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,4 procent lager op 31.459 punten. De brede S&P 500 zakte ook 0,4 procent tot 3964 punten. De Nasdaq verloor 0,5 procent tot 11.737 punten. De techbeurs won woensdag dik 2 procent en maakte daarmee een einde aan de langste verliesreeks sinds 2016.

De ECB verhoogde ook zijn prognoses voor de inflatie. Die zou dit jaar nu moeten uitkomen op meer dan 8 procent gemiddeld in de eurozone. Ook verwachten de beleidsmakers dat de economie later dit jaar en in het eerste kwartaal van 2023 zal stagneren.

GameStop behoorde bij de bedrijven tot de sterkste stijgers. De gamewinkelketen werd 4,8 procent hoger gezet hoewel de retailer afgelopen kwartaal dieper in de rode cijfers dook. Ook de verkopen namen af. Het bedrijf kondigde echter een samenwerking aan met cryptobeurs FTX. De aandelen van GameStop zijn vooral populair onder kleine beleggers die elkaar via sociale media aanmoedigen de koers in beweging te zetten.

Zonne-energiebedrijf First Solar profiteerde van een koopadvies door analisten van Goldman Sachs en werd bijna 3 procent hoger gezet. Vaccinmaker Moderna won 2,9 procent dankzij een adviesverhoging door Deutsche Bank. Luchtvaartmaatschappij Frontier Group zakte 3,3 procent na een adviesverlaging door Raymond James.

American Eagle Outfitters kelderde ruim 10 procent na tegenvallende resultaten. Het Amerikaanse kledingbedrijf verwacht ook hogere kortingen te moeten bieden en langere uitverkopen te houden gezien de verslechterde marktomstandigheden in de retailsector.

De euro was 0,9972 dollar waard, tegen 0,9942 dollar een dag eerder. Olie werd weer wat duurder. Een vat Amerikaanse ruwe aardolie steeg 1,5 procent in waarde tot 83,15 dollar per vat. Brentolie steeg 1,1 procent tot 88,97 dollar per vat. Woensdag zakte de prijs van Brentolie voor het eerst sinds februari onder de 90 dollar.