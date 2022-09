Biotechnoloog Galapagos zakt op Damrak na adviesverlaging

Galapagos behoorde vrijdag tot de grote verliezers op het Damrak. Het biotechnologiebedrijf werd door analisten van de Amerikaanse bank Morgan Stanley van de kooplijst gehaald en zakte 2,6 procent. Beleggers kauwden daarnaast nog na op de grootste renteverhoging door de Europese Centrale Bank ooit. Centralebankpresident Christine Lagarde liet daarbij weten dat de rente in het eurogebied de komende tijd verder omhoog moet om de “veel te hoge inflatie” aan te pakken.

Lagarde waarschuwde ook dat de economie volgend jaar in een recessie zou kunnen belanden als Rusland de gasleveringen aan Europa volledig stillegt. Daarnaast gaat de aandacht uit naar de spoedvergadering van de EU over de energiecrisis. De Europese energieministers bespreken daar onder meer de plannen om maximumprijzen op te leggen aan olie en gas uit Rusland. Hongarije en Tsjechiƫ hebben al laten weten tegen een prijsplafond voor Russisch gas te zijn.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,7 procent hoger op 679,36 punten. De MidKap steeg ook 0,7 procent, tot 930,92 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,7 procent.

De Londense FTSE-index klom 1 procent. In het Verenigd Koninkrijk hebben drie grote vakbonden de geplande stakingen afgeblazen vanwege het overlijden van de Britse koningin Elizabeth. Postbezorgers waren van plan vrijdag het werk neer te leggen.

Staalproducent ArcelorMittal was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 2,6 procent. Fintechbedrijf Adyen, maaltijdbezorger Just Eat Takeaway en chiptoeleverancier Besi volgden met plussen van ruim 2 procent. Ook ING zette de opmars voort na de renteverhoging en klom 2 procent. Supermarktconcern Ahold Delhaize stond onderaan met een min van dik 1 procent.

Philips won 1 procent. Franse openbaar aanklagers hebben een vooronderzoek geopend naar het zorgtechnologieconcern vanwege de grote terugroepactie van zijn slaapapneu-apparaten. In Frankfurt klom Mercedes-Benz 0,6 procent. De Duitse automaker gaat samen met de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s Rivian elektrische busjes maken in Europa.

De euro was weer meer waard dan de dollar na de flinke renteverhoging en noteerde op 1,0090 dollar waard, tegen 0,9953 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 83,69 dollar per vat. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 89,46 dollar per vat.