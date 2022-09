DNB-baas: ECB blijft rente verhogen tot inflatiedoel is gehaald

De Europese Centrale Bank (ECB) zal de rentes blijven verhogen tot het moment dat het inflatiedoel van 2 procent is behaald. Dat zei Klaas Knot, de baas van De Nederlandsche Bank (DNB) in een speech tijdens een conferentie van denktank Eurofi in Tsjechië.

“De sterke prijsstijging van met name energie en grondstoffen heeft samenlevingen over de hele wereld met kracht getroffen”, aldus Knot. “De inflatie, die het omslagpunt voorbij is, vreet aan consumptie- en investeringscapaciteit en frustreert de financiële planning.” In een reactie op de hoge inflatie verhoogde de ECB de beleidsrente donderdag met een historische stap van 0,75 procentpunt. Volgens Knot houdt de ECB deze lijn vast tot de inflatievooruitzichten zich hebben gestabiliseerd rond het streefcijfer op de middellange termijn.

Volgens Knot worden renteverhogingen niet lichtzinnig genomen. “In de eerste plaats zijn sommige van de belangrijkste inflatoire factoren van geïmporteerde aard. Dit maakt ons niet alleen collectief armer omdat we meer euro’s in het buitenland uitgeven, maar maakt het ook moeilijker om de inflatie onder controle te houden”, aldus Knot. In de tweede plaats moeten centrale bankiers volgens hem de balans zien te houden tussen inflatiebeheersing en behoud van financiële stabiliteit. “In de nasleep van de pandemie hebben de schuldniveaus en de waarderingen van bezittingen een hoogtepunt bereikt”, zei Knot. “Beide maken ons systeem kwetsbaar voor onordelijke marktcorrecties en grensoverschrijdende overloopeffecten.”

Verder waarschuwt Knot dat nu het monetaire beleid wordt verkrapt, de Europese regeringen moeten oppassen dat ze geen algemene fiscale steunmaatregelen nemen. “In plaats daarvan moeten gerichte begrotingsmaatregelen worden genomen om de steun daar te verdelen waar hij het hardst nodig is.”