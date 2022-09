Eurogroep waakt voor opdrijven inflatie door steunmaatregelen

Steunmaatregelen aan huishoudens en bedrijven vanwege de energiecrisis mogen niet leiden tot het verder opdrijven van de inflatie en moeten zoveel mogelijk doelgericht en tijdelijk zijn. De ministers van Financiën van de negentien eurolanden (Eurogroep) hebben in Praag afgesproken te waken voor zo’n vicieuze cirkel.

Volgens Eurogroepvoorzitter Paschal Donohoe wordt het steunbeleid gecoördineerd met de Europese Centrale Bank (ECB), die deze week de rentetarieven met 0,75 procentpunt heeft verhoogd in de strijd tegen de inflatie. Ook mag steun aan een bedrijf in een bepaalde lidstaat niet de marktconcurrentie verstoren. De situatie is volgens hem “een complexe uitdaging” voor de ministers. “Maar we moeten de inflatie verminderen. Een mislukking zal de Europese bevolking voor een langere tijd armer maken.”

Minister Sigrid Kaag wees er na afloop van de eerste vergaderdag op dat de inflatie zich inmiddels heeft verdiept. “Het gaat niet alleen meer over energie”, maar ook bijvoorbeeld levensmiddelen worden volgens haar steeds duurder. “Intussen spreken we vaak over coördinatie van maatregelen”, aldus Kaag, maar er ontbreekt een lijn in. Ze heeft de Europese Commissie gevraagd wat sturing te geven, “maar we hoeven geen nieuw instrument en ook geen keurslijf”.

Volgens Donohoe is de Eurogroep zich goed bewust van de toenemende zorg over de hoge energienota’s, en over een mogelijke recessie. Eurocommissaris Paolo Gentiloni zei dat een recessie in de herfst niet onvermijdelijk is, maar “eerlijk gezegd is het risico erop duidelijk toegenomen”.