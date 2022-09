Geen NS-treinen in heel Nederland door regionale staking

Reizigers in heel Nederland hebben vrijdag te maken met een staking onder personeel van de Nederlandse Spoorwegen. Vakbonden FNV, CNV en VVMC houden regionale acties in het westen en noordwesten van het land aan om hun eisen voor een nieuwe cao kracht bij te zetten. De NS besloot daarop in heel het land geen treinen te laten rijden, om chaos op perrons te voorkomen.

De NS stelt dat de gebieden waarin personeel staakt dit keer groter zijn. Het is daardoor amper mogelijk een betrouwbare dienstregeling op te zetten met treinen die het hele land doorkruisen.

“Kort voordat een trein vertrekt weten wij pas zeker of een conducteur en machinist de trein gaan rijden. Dan staan reizigers al op het perron te wachten. We willen een voorspelbare en betrouwbare reis aanbieden. Daarmee voorkomen we volle perrons, wat zorgt voor onveilige situaties, of dat een reiziger strandt”, schrijft het bedrijf op de eigen site. De NS wil alleen luchthaven Schiphol nog bereikbaar houden per trein.

Eerdere regionale stakingen ontregelden het treinverkeer al hevig. Door een staking in het midden van Nederland, met het belangrijke knooppunt Utrecht, reden ook nagenoeg geen treinen van de NS in het land.

Vakbonden gingen over tot stakingen omdat de NS onder andere niet inging op hun eis dat salarissen automatisch meebewegen met de inflatie. Ook willen ze dat het ov-bedrijf iets doet aan de werkdruk. Eerder deze week kwam de NS met een nieuw cao-bod. Daarop besloten de bonden wel te praten met het bedrijf, maar de geplande acties niet op te schorten. Volgende week dinsdag en donderdag staan er ook stakingen op het programma in grote delen van Nederland.