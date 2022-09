Grootste renteverhoging door ECB ooit galmt na op Damrak

Beleggers op het Damrak kauwen vrijdag nog na op de grootste renteverhoging door de Europese Centrale Bank ooit. Centralebankpresident Christine Lagarde liet daarbij weten dat de ECB de komende tijd door zal gaan met het verder verhogen van de rente om zo de “veel te hoge inflatie” aan te pakken. Volgens Lagarde zal de inflatie voor langere tijd op een hoog niveau blijven liggen, vooral aangejaagd door de sterk gestegen prijzen voor energie en levensmiddelen.

Lagarde waarschuwde ook dat de economie volgend jaar in een recessie zou kunnen belanden als Rusland de gasleveringen aan Europa volledig stillegt. De economische groei van de eurozone zal volgens Lagarde later dit jaar en in het eerste kwartaal van 2023 stagneren. Ook de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell benadrukte door te gaan met het verhogen van de rente in de VS om de inflatie te bestrijden, ook als dat ten koste gaat van de economische groei.

Daarnaast gaat de aandacht uit naar de spoedvergadering van de EU over de energiecrisis. De Europese energieministers bespreken daar onder meer de plannen om maximumprijzen op te leggen aan olie en gas uit Rusland. Hongarije en Tsjechiƫ hebben al laten weten tegen een prijsplafond voor Russisch gas te zijn.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt nipt lager te beginnen aan de laatste dag van de week. Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting met kleine koersuitslagen openen. De belangrijkste aandelenmarkten in Aziƫ wonnen vrijdag terrein. De Nikkei in Tokio ging 0,5 procent hoger het weekeinde in. De Hang Seng-index in Hongkong boekte een tussentijdse winst van 2,5 procent.

De beurs in Shanghai klom 0,7 procent na een onverwachte afname van de inflatie in China. De lagere inflatie geeft de autoriteiten meer ruimte om de kwakkelende economie verder te ondersteunen.

Op het Damrak gaat de aandacht uit naar Philips. Franse openbaar aanklagers hebben een vooronderzoek geopend naar het zorgtechnologieconcern vanwege de grote terugroepactie van slaapapneu-apparaten. Het aandeel Galapagos zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van de Amerikaanse bank Morgan Stanley haalden de biotechnoloog van hun kooplijst af.

De euro was weer meer waard dan de dollar na de flinke renteverhoging in de eurozone en noteerde op 1,0062 dollar waard, tegen 0,9953 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent duurder op 83,75 dollar per vat. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 89,51 dollar per vat.