Just Eat Takeaway en Besi aan kop in flink hogere AEX

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway en chipbedrijf Besi gingen vrijdag aan kop in de AEX-index, die een stevige winst liet zien. Beleggers lijken erop te vertrouwen dat de centrale banken zullen slagen in hun missie om de inflatie te drukken. De ECB kwam donderdag met de grootste renteverhoging ooit en gaf daarbij aan de rente te blijven verhogen tot het inflatiedoel van 2 procent is gehaald. Ook de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell benadrukte door te gaan met renteverhogingen in de VS om de inflatie te bestrijden.

Daarnaast gaat de aandacht uit naar de spoedvergadering van de EU over de energiecrisis. De Europese energieministers bespreken daar onder meer de plannen om maximumprijzen op te leggen aan olie en gas uit Rusland. Rusland heeft al gewaarschuwd geen brandstoffen meer te verkopen aan landen die maximumprijzen voor Russische grondstoffen hanteren.

De AEX-index op Beursplein 5 boekte rond het middaguur een winst van 1,5 procent op 684,46 punten. De MidKap klom 1,3 procent tot 936,53 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 1,4 procent. De Londense FTSE-index klom 1,4 procent. In het Verenigd Koninkrijk hebben drie grote vakbonden de geplande stakingen afgeblazen vanwege het overlijden van de Britse koningin Elizabeth.

Thuisbezorgd-moeder Just Eat Takeaway was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 4,8 procent. Ook de chipbedrijven Besi, ASMI en ASML deden goede zaken en wonnen tot 3,4 procent. ING zette de opmars voort na de renteverhoging van de ECB en klom 2,9 procent. Verffabrikant AkzoNobel was de enige daler bij de hoofdfondsen met een min van 1,1 procent.

Staalmaker ArcelorMittal (plus 2,1 procent) profiteerde van een onverwachte daling van de inflatie in China. Die geeft de Chinese autoriteiten meer ruimte om de kwakkelende economie te ondersteunen waardoor de Chinese vraag naar grondstoffen zou kunnen toenemen. In de MidKap dikte roestvrijstaalproducent Aperam 3,7 procent aan.

Philips won 1,6 procent. Franse openbaar aanklagers hebben een vooronderzoek geopend naar het zorgtechnologieconcern vanwege de grote terugroepactie van zijn slaapapneuapparaten. MidKapper Galapagos daalde 0,9 procent. Het biotechnologiebedrijf werd door analisten van de Amerikaanse bank Morgan Stanley van de kooplijst gehaald.

De euro was weer meer waard dan de dollar na de flinke renteverhoging en stond op 1,0081 dollar waard, tegen 0,9953 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,7 procent duurder op 84,96 dollar per vat. Brentolie kostte 1,8 procent meer op 90,77 dollar per vat.