Krimp Russische economie door sancties vanwege oorlog Oekraïne

De economie van Rusland is in het tweede kwartaal met 4,1 procent gekrompen in vergelijking met een jaar eerder. Dat meldde het Russische statistiekbureau Rosstat op basis van nieuwe cijfers. Rusland gaat gebukt onder zware economische sancties van westerse landen vanwege de oorlog in Oekraïne.

Daarmee valt de krimp nog iets sterker uit dan eerder gedacht, want bij een voorlopige raming werd een neergang van 4 procent gemeld. Vanwege de oorlog zijn bijvoorbeeld veel grote westerse bedrijven vertrokken uit Rusland. Ook zijn leveringen van producten aan het land door westerse bedrijven stopgezet, waar de Russische industrie last van heeft. Wel profiteert Rusland van de hoge brandstofprijzen die de inkomsten stutten.

In het eerste kwartaal van dit jaar was nog een groei van 3,5 procent te zien. Rusland begon de invasie van Oekraïne op 24 februari. Over de eerste zes maanden van dit jaar was sprake van een krimp met 0,4 procent, aldus Rosstat.

De Russische minister van Economische Zaken zei eerder deze week dat de economie waarschijnlijk de komende tijd minder sterk zal krimpen dan eerder verwacht. Voor heel 2022 wordt op een krimp rond 3 procent gerekend.