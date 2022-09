Peiling: bijna helft Duitsers ontevreden over nieuw steunpakket

Bijna de helft van de Duitsers is ontevreden over het nieuwe steunpakket van ruim 65 miljard euro dat onlangs werd aangekondigd om huishoudens te helpen wegens de oplopende inflatie. Dat komt naar voren in een peiling van de Duitse televisiezender ZDF.

Volgens dat onderzoek vindt 49 procent van het Duitse publiek dat de overheid niet voldoende doet om mensen te helpen met de sterk gestegen prijzen van energie en levensmiddelen. Vooral voor huishoudens met lage inkomens wordt volgens de ondervraagden te weinig steun geboden. Er zijn ook mensen die zeggen dat Berlijn wel voldoende doet of juist teveel steunmaatregelen neemt.

Het onderzoek werd gedaan door het langlopende tv-programma Politbarometer. De grootste zorgen over de inflatie spelen volgens de peiling bij kiezers van de rechtse partij AfD, terwijl bij kiezers van de linkse Die GrĂ¼nen de zorgen het minst zouden spelen.

Het nieuwe steunpakket werd vorige week zondag bekendgemaakt en bevat onder meer steunmaatregelen voor gepensioneerden en studenten. Ook komt er een vervolg op het tijdelijke goedkope ticket voor openbaar vervoer in Duitsland. Dat goedkope ticket was erg populair onder de bevolking.