Ryanair: hogere vliegbelasting is ‘overval’ en ‘onlogisch’

Luchtvaartmaatschappij Ryanair heeft geen goed woord over voor de hogere vliegbelasting die het Nederlandse kabinet wil invoeren. Het bedrijf spreekt van een “overval” en noemt de duurzaamheidsbelasting “onlogisch” en “nep” omdat die niet zou bijdragen aan een beter milieu.

De Telegraaf meldde eerder deze week op basis van ingewijden dat de vliegbelasting op bijna 30 euro per ticket uitkomt, 3,5 keer meer dan de toeslag die nu geldt. Transferpassagiers zouden worden uitgesloten van de maatregel en volgens Ryanair is dat een verkapte manier om de nationale luchtvaartmaatschappij KLM te beschermen. “De meest vervuilende passagiers van KLM, namelijk degenen die aansluitende vluchten via Schiphol nemen, worden vrijgesteld”, aldus topman Michael O’Leary, die stelt dat de meeste transferpassagiers op Schiphol reizen met KLM-vliegtuigen.

Hij noemt het “onbegrijpelijk” dat Nederland de belasting wil opleggen aan mensen die van a naar b reizen, omdat transferpassagiers in vergelijking verantwoordelijk zijn voor “meer dan het dubbele van de CO2-uitstoot”. “Het is duidelijk dat Nederland een “milieu voor dummies-boek” zou moeten bestuderen”, stelt het bedrijf in een verklaring.

Volgens Ryanair zal de belastingverhoging niets doen voor het milieu, maar zal deze “het Nederlandse toerisme en regionale luchthavens, zoals Eindhoven en Maastricht, onherstelbaar beschadigen door ze nog duurder te maken dan concurrerende EU-luchthavens, wat duizenden banen zal kosten op Nederlandse luchthavens”.

Donderdag plaatste easyJet ook al vraagtekens bij de verwachte maatregel. De Britse prijsvechter pleit ervoor dat minstens de helft van de inkomsten uit de belasting gebruikt zal worden voor het ondersteunen van verduurzamingsinitiatieven in de luchtvaartsector.

Greenpeace Nederland noemt het “onvermijdelijk” dat de prijs van vliegtickets omhoog gaat. “De echte prijs van vliegtickets ligt nog steeds veel hoger, want de prijs van de luchtvervuiling, herrie en klimaat zijn er niet in meegenomen. Wat wij onacceptabel vinden is dat overstappers zijn uitgezonderd van deze tickettax. En dat ook rijke passagiers van kleine privĂ©jets deze belasting niet hoeven te betalen”, aldus Greenpeace.