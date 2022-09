Tesla overweegt bouw eigen lithiumraffinaderij in Texas

De producent van elektrische auto’s Tesla overweegt een eigen raffinaderij voor de verwerking van lithium te bouwen aan de kust van de Amerikaanse staat Texas. Lithium is een cruciale grondstof voor batterijen van elektrische auto’s en met die eigen fabriek krijgt Tesla meer zekerheid bij de leveringen.

Bij de raffinaderij zal dan lithiumhydroxide worden gemaakt dat in de accu’s toegepast wordt. Tesla overweegt de fabriek te bouwen bij de Texaanse stad Corpus Christi. Volgens het bedrijf zal het de “eerste van zijn soort” in Noord-Amerika worden. Het bedrijf zei ook een locatie in Louisiana te bekijken.

De bouw kan al in het vierde kwartaal van dit jaar beginnen, aldus Tesla. Commerciƫle productie zou dan in het vierde kwartaal van 2024 kunnen starten. Tesla wil Texas vragen om belastingvoordelen voor de bouw van de lithiumfabriek.

Tesla-topman Elon Musk heeft eerder al gezegd dat er in Noord-Amerika meer raffinage- en productiecapaciteit voor lithium moet komen. Vanwege de sterke opkomst van elektrische auto’s is er grote wereldwijde vraag naar lithium en zijn de prijzen hard gestegen. China is momenteel de grootste speler ter wereld bij de raffinage van lithium. Tesla zou ook plannen hebben om zelf het metaal te gaan delven in mijnen.