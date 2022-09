VS: prijsplafond Russische olie moet risicopremie uit markt halen

Het prijsplafond dat de G7-landen van plan zijn in te voeren op Russische olie moet de risicopremie uit de oliemarkt halen. Die extra premie op de olieprijzen is het gevolg van de Russische invasie van Oekraïne, zei een functionaris van het Amerikaanse ministerie van Financiën tijdens een persbijeenkomst.

Het prijsplafond, waarmee de grote zeven industrielanden Moskou willen straffen voor zijn oorlog in Oekraïne, moet volgens de functionaris worden vastgesteld boven de vaste kosten van de olieproductie van Rusland. Ook moet rekening worden gehouden met de historische olieprijzen.

De invoering van een maximumprijs, waar de G7-landen in principe een akkoord over hebben bereikt, moet ervoor zorgen dat Rusland minder verdient aan de verkoop van fossiele brandstoffen. Ook de Europese Unie overweegt prijsplafonds op Russische olie en gas in te voeren. Rusland heeft al gewaarschuwd geen olie, gas en andere brandstofproducten meer te verkopen aan landen die maximumprijzen voor Russische grondstoffen willen instellen.

Op de internationale oliemarkt liggen de prijzen inmiddels weer onder het niveau van voor de Russische invasie van Oekraïne. De olieprijzen zijn al langere tijd aan het dalen vanwege zorgen over een recessie door de hoge inflatie en sterke renteverhogingen van centrale banken. Verder remmen de strenge coronalockdowns in China de vraag naar olie.

Ondanks de daling van de olieprijzen vrezen de Verenigde Staten dat de olieprijzen later dit jaar weer flink zullen stijgen wanneer het Europese verbod op Russische olie in december van kracht wordt. Een grote opbouw van de Amerikaanse oliereserves zou erop kunnen duiden dat de VS dan mogelijk meer olie uit de voorraden op de markt zullen brengen om de prijs te drukken.