Wall Street zet herstel voort, koerst af op weekwinst

De aandelenbeurzen in New York gingen vrijdag verder omhoog na het sterke koersherstel in de afgelopen twee dagen. Wall Street stevent daarmee af op de eerste weekwinst na drie verliesweken op rij. Hoewel de centrale banken in de Verenigde Staten en Europa hebben aangegeven hun rentetarieven te blijven verhogen om de hoge inflatie aan te pakken, lijken beleggers erop te vertrouwen dat de economie sterk genoeg is om dat op te vangen en een mogelijke recessie slechts mild zal zijn.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,6 procent hoger op 31.976 punten. De brede S&P 500 steeg 0,7 procent tot 4036 punten en technologiebeurs Nasdaq klom 1,1 procent tot 11.990 punten.

Tesla won 1,6 procent. De fabrikant van elektrische auto’s overweegt een raffinaderij voor lithiumhydroxide, dat wordt gebruikt voor accu’s, te bouwen in Texas. Als de plannen worden goedgekeurd zou de bouw in het vierde kwartaal van dit jaar kunnen beginnen. Tegen eind 2024 zou de faciliteit klaar kunnen zijn.

Virgin Galactic zakte ruim 3 procent. Het ruimtevaartbedrijf van miljardair Richard Branson, dat vorige maand opnieuw de aanvang van zijn eerste commerciƫle ruimtevluchten heeft uitgesteld, kreeg een verkoopadvies van analisten van Bernstein.

Regeneron Pharmaceuticals klom meer dan 3 procent. Analisten van Morgan Stanley verwachten dat de aandelenkoers van het biotechnologiebedrijf met nog eens 20 procent kan stijgen en schroefden hun aanbeveling op. Renegeron won donderdag al zo’n 19 procent na positieve onderzoeksresultaten van een kandidaatmedicijn van het bedrijf.

DocuSign maakte een koerssprong van 12 procent. Het bedrijf dat elektronische ondertekening van overeenkomsten mogelijk maakt, boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht en gaf een positieve omzetprognose af voor het lopende kwartaal. Ook de resultaten van cloudbeveiligingsbedrijf Zscaler (plus 15,4 procent) vielen in de smaak bij beleggers.