Zakenwereld rouwt ook om overleden Queen

Ook vanuit de internationale zakenwereld is er verslagen gereageerd op het overlijden van de Britse koningin Elizabeth II. Zo liet Microsoft-oprichter Bill Gates op Twitter weten diep bedroefd te zijn. “ik voel me vereerd Hare Majesteit Queen Elizabeth te hebben ontmoet. Mijn innige deelneming aan de koninklijke familie en het Britse volk.”

Amazon-oprichter Jeff Bezos richt zich op Twitter op het arbeidsethos van de Queen. “Ik kan niemand bedenken die plichtsgetrouwheid beter verpersoonlijkte. Mijn innigste deelneming aan alle Britten die rouwen om haar overlijden.”

Apple-topman Tim Cook kiest een vergelijkbare benadering door te stellen dat er “niets nobeler is dan je leven in dienst te stellen van anderen”. Cook laat weten naast de bevolking van het Verenigd Koninkrijk en de landen van het Gemenebest te staan. De website van Apple toont ook geen producten van het techbedrijf, maar in plaats daarvan een grote foto van een nog jonge Elizabeth.

De Britse miljardair Richard Branson laat weten dat het “een zeer treurige dag is waarop we afscheid nemen van de Queen”. “Mijn gedachten zijn bij de koninklijke familie en iedereen wiens leven geraakt werd door de Queen.” Ook de website van Bransons Virgin Group is een eerbetoon aan de Britse vorstin, met een langere brief van Branson waarin hij aanhaalt dat zij een constante was in het leven van veel Britten. “Ze leefde een dienstbaar leven en stond voor de beste Britse waarden. Daarbij zorgde ze voor gratie en consistentie in een steeds veranderende wereld.”

Branson heeft een eigen eiland in de Carribean. Op Necker Island ontving hij ook de nodige Britse royals die daar vakantie kwamen vieren.