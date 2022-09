Ziekteverzuim naar 5,4 procent in tweede kwartaal

Het ziekteverzuim is in het tweede kwartaal uitgekomen op 5,4 procent, tegen 4,7 procent een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In het eerste kwartaal van dit jaar werd nog een piek gemeten bij het ziekteverzuim onder personeel van bedrijven en overheid van 6,3 procent.

Verkoudheid en griep worden doorgaans genoemd als belangrijkste reden voor ziekteverzuim. Maar psychische klachten, overspannenheid en burn-out spelen ook vaak een rol.

Het hoogste verzuim werd gemeten in verpleegtehuizen en zorg met overnachting, waaronder ook dagverblijven voor gehandicapten en psychiatrische patiƫnten en de jeugdzorg vallen. Daar kwam het percentage uit op 8,6. In het onderwijs werd een verzuim gemeten van 5,6 procent. Voor de horeca ging het om 4,3 procent.