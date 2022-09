Brussels Airport deze zomer op 81 procent van niveau voor crisis

De Belgische luchthaven Brussels Airport heeft deze zomer 4,4 miljoen reizigers verwerkt. Daarmee zat de luchthaven in de maanden juli en augustus op een niveau van 81 procent in vergelijking met 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie. De Belgische luchthaven verwelkomde onder andere meer Nederlandse reizigers, wat vermoedelijk te maken heeft met de problemen op Schiphol waardoor reizigers en reisbedrijven naar alternatieven zochten.

Brussels Airport-baas Arnaud Feist rept van een succesvolle zomer. Volgens hem zijn sinds eind vorig jaar voorbereidingen getroffen om de verwachte zomerdrukte op de luchthaven het hoofd te kunnen bieden. De luchthaven merkte dat er vooral veel late boekingen voor de zomervakantie binnenkwamen.

Net als op alle andere Europese luchthavens waren er ook op Brussels Airport deze zomer vluchten vertraagd door onder meer personeelstekorten. De verstoringen waren ook het gevolg van vertragingen van vluchten die van andere luchthavens kwamen.

In de coronacrisis werd op Brussels Airport afscheid genomen van zo’n 4000 van de 24.000 mensen. De Belgische overheid heeft veel bedrijven op de luchthaven financieel ondersteund zodat zij personeel in dienst konden houden. Brussels Airport heeft ook verschillende bijeenkomsten georganiseerd om mensen te werven. Daarbij werd actief samengewerkt met bedrijven op de luchthaven en tewerkstellingscentra in Brussel en Vlaanderen om werkzoekenden ook zo ver te krijgen op de luchthaven aan de slag te gaan. Van de circa 1200 vacatures toen staat de helft nu nog open.