China plant meer maanmissies na vondst mineraal

China wil de komende tien jaar nog zeker drie onbemande ruimtemissies naar de maan sturen. Daarmee wil het land de Verenigde Staten naar de kroon steken in een tijdperk van een nieuwe ruimtewedloop. China’s National Space Administration, het equivalent van de Amerikaanse NASA, heeft toestemming gekregen voor zeker drie ruimtemissies als onderdeel van het maanprogramma van de Chinezen.

De aankondiging volgt daags op de aankondiging van Beijing dat er nieuw maanmateriaal is ontdekt in de monsters die door maanmissie Chang’e-5 zijn meegenomen. Het gaat volgens Chinese staatsmedia om een kleurloos transparant zuilvormig kristal dat helium-3 zou bevatten. Dat is een element waarvan wordt gezegd dat het een toekomstige energiebron kan zijn.

China toont de laatste jaren steeds meer ambities in de ruimtevaart. Het land wil niet alleen ruimtesondes naar de maan sturen, maar bouwt ook aan zijn eigen ruimtestation. Ook heeft China zijn zinnen gezet op een missie naar Mars. De NASA heeft al een marsrover op de rode planeet en wil dit decennium opnieuw astronauten op de maan zetten. Zowel China als de VS heeft zijn oog laten vallen op de delfstoffen van de maan en verwacht wordt dat ruimtemijnbouw een volgende bron van spanning tussen de economische grootmachten zal zijn.

China’s maanverkenningsprogramma ging in 2004 van start. Drie jaar later werd het eerste ruimteschip gelanceerd. Het Chang’e-programma ontleent zijn naam aan de Chinese maangodin en is vooralsnog gericht op het verzamelen van monsters van het maanoppervlak. Het Chang’e-7 programma zal zich richten op de zuidpool van de maan, een gebied waarvan wetenschappers denken dat het de beste plaats is om water te vinden. Ook de NASA richt zich op dat deel van de maan.