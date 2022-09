Griekenland wil huishoudens financieel extra ondersteunen

Griekenland komt naar verwachting met extra financiële hulp voor huishoudens. Ingewijden meldden aan persbureau Reuters dat premier Kyriakos Mitsotakis mogelijk zaterdag al met een reeks maatregelen komt om mensen te helpen de gevolgen van de hogere energiekosten en opgelopen inflatie het hoofd te bieden.

Een piek in de aardgasprijzen na de Russische invasie in Oekraïne heeft een grote energiecrisis in heel Europa veroorzaakt. Verscheidene regeringen drukken miljardensteun door om huishoudens en nutsbedrijven te beschermen tegen de stijgende kosten. Griekenland heeft sinds vorig jaar al ongeveer 8 miljard euro uitgegeven aan subsidies voor energierekeningen.

De conservatieve Mitsotakis, die in 2023 parlementsverkiezingen moet houden, zal tijdens zijn jaarlijkse toespraak over het economisch beleid beloven de financiële steun tot minstens het einde van het jaar te handhaven, aldus ingewijden. Geholpen door beter dan verwachte inkomsten uit het toerisme dit jaar heeft Griekenland besloten de extra begrotingsruimte te gebruiken om subsidies voor elektriciteitsrekeningen te financieren. Mitsotakis zal naar verwachting ook een zespuntenplan aankondigen om jongeren te helpen een huis te huren of te kopen.