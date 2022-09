Nieuwe iPhone 14 en Apple Watch-serie paradepaardjes van Apple

Apple introduceerde woensdag haar nieuwe paradepaardjes waaronder vier iPhone 14-modellen en ook een nieuwe serie met Apple Watches. De verschillende modellen hebben uiteraard een ander prijskaartje en ook dit jaar heeft Apple flink ingezet op het optimaliseren van de camera op de telefoon. Volgens het bedrijf is de techniek achter de camera op de telefoons weer verbeterd, waardoor foto’s maken met je mobiele telefoon nog scherper kan dan voorheen.

De nieuwe modellen zien er weer even gelikt uit als anders. Tijdens de bekende introductie van Apple werden de modellen één voor één uitgelicht, waardoor voor iedereen weer duidelijk is welke telefoon wat kan en wat doet. Ook de nieuwe Apple Watch-serie werd uitgebreid besproken. Apple is erin geslaagd ultra lichte Apple Watches te produceren. Het bedrijf wil weer een sprong vooruit maken met de nieuwe modellen, maar daar tegenover staat een aardig prijskaartje.

De iPhone 14

Tijdens het grote Apple-event werden de verschillende iPhone 14-modellen onder de loep genomen. De iPhone 14 bestaat uit de volgende reeks: de iPhone 14, de iPhone 14 Plus, de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max. De eerste twee modellen zijn voorzien van verbeterde A15 Bionic-chip. Kies je voor de iPhone 14 Pro en de Pro Max? Dan zit je op de eerste rij met een nieuwe A16 Bionic-chip. Zoals gezegd heeft Apple het voor elkaar gekregen om de camera op de toestellen opnieuw te optimaliseren, dit komt mede door de nog betere en grotere camerasensors. De iPhone 14 Pro en de Pro Max zijn volgens het Amerikaanse techbedrijf de meest uitgebreide Pro-modellen ooit. De modellen zijn bijvoorbeeld voorzien van een ‘always on-display’. Met deze functie blijft het scherm voorzien van een kleine informatiestroom, ondanks de slaapmodus.

iPhone 14 biedt veiligheid

Dat de mobiele telefoon voor meer staat dan alleen bellen dat weet iedereen. Sterker, de gemiddelde mobiele telefoon wordt vaker voor andere doeleinden gebruikt. De essentie is natuurlijk bellen en berichten verzenden, maar met een iPhone 14 ben je ook nog eens voorzien van een veilige tool binnen handbereik. De nieuwe modellen zijn namelijk altijd verbonden met een satelliet in geval van nood. Hierbij moeten we wel een kleine kanttekening plaatsen: er is direct zicht op de lucht nodig. Met andere woorden: je moet letterlijk je telefoon richting een satelliet richten om verbinding te houden. Erg snel werkt de dienst nog niet, want het kan tot enkele minuten duren voordat je bericht verzonden wordt. Vooralsnog wordt deze functie alleen in Canada en de Verenigde Staten uitgerold. De nieuwe iPhones zijn vanaf vanaf 9 september te bestellen, waarna ze vanaf 16 september leverbaar zijn.

Apple Watch Ultra

Naast de nieuwe iPhone 14 heeft Apple ook nieuwe Apple Watches aangekondigd, waaronder de Apple Watch Ultra. Dit model is gericht op het dragen tijdens extreme sporten. Bovendien is dit model voorzien van een extra grote batterij, waardoor het model tot wel 60 uur aan kan staan op een lage energiestand. De robuuste behuizing geeft het horloge een stoer karakter en ook kan het model met handschoenen aan bediend worden. De nieuwe Apple Watch-serie omvat drie nieuwe modellen, die je nu al kunt bestellen en vanaf 23 september in de winkel liggen. De smartwatch is verkrijgbaar voor een prijs vanaf 999 euro.