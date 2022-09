Frankrijk en Roemenië sluiten akkoord over export Oekraïens graan

Frankrijk en Roemenië ondertekenen maandag een akkoord waarmee ze de export van Oekraïens graan via land willen vergemakkelijken. Dat maakte de Franse minister voor Transport, Clément Beaune, bekend op radiozender France Inter.

Het graan gaat volgens Beaune naar “Europa en naar ontwikkelingslanden, vooral in het Middellandse Zeegebied, die er behoefte aan hebben voor hun voedselvoorziening”.

Het akkoord volgt op kritiek van de Russische president Vladimir Poetin, die zijn onvrede uitte op het in juli ondertekende graanakkoord. Die overeenkomst, die onder leiding van Turkije en de Verenigde Naties tot stand kwam, maakte het weer mogelijk om Oekraïens graan per schip te exporteren. Daarvoor zat veel Oekraïens graan door oorlogshandelingen vast in de havens aan de Zwarte Zee, wat wereldwijd tot zorgen over hongersnood leidde.

Maar volgens Poetin gaat te veel graan naar Europa in plaats van arme landen. Hij wil met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zijn grieven over de graandeal bespreken. De afspraken lopen in principe dit najaar af en het Kremlin zaait nu twijfel over de Russische steun voor een verlenging.

Oekraïne en Rusland zijn belangrijke graanproducenten voor de wereldmarkt. Samen zijn ze goed voor ongeveer een derde van de wereldwijde graanexport.