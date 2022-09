Moldavië blokkeert hervatting vluchten Air Moldova naar Rusland

De nationale luchtvaartmaatschappij van Moldavië gaat de vluchten naar Rusland toch niet hervatten. Air Moldova kondigde afgelopen vrijdag aan weer naar het land te vliegen, maar de Moldavische luchtvaartautoriteit blokkeert die beslissing.

Moldavië schortte alle vluchten naar Rusland op als reactie op de Russische inval in Oekraïne, die 24 februari begon. Ook de lidstaten van de Europese Unie maakten het met sancties voor vliegmaatschappijen onmogelijk om naar of over Rusland te vliegen.

Air Moldova verklaarde eerder deze week dat “talloze burgers” de maatschappij hadden gevraagd om weer naar Russische bestemmingen te vliegen. Het zou onder andere gaan om passagiers die hun tickets tijdens de coronapandemie hadden gekocht. Om die reden wilde Air Moldova vanaf 1 oktober weer naar Moskou vliegen, maar volgens vicepremier Andrei Spînu heeft de luchtvaartautoriteit dit verboden.

Vóór de Russische invasie onderhield Air Moldova routes naar de Russische hoofdstad Moskou, de tweede stad Sint-Petersburg en de stad Krasnodar in het zuiden.