Suikerbedrijven mogen in Duitsland fabrieken delen bij gastekort

Grote suikerbedrijven mogen in Duitsland gebruikmaken van elkaars fabrieken als ze zelf te weinig gas hebben om door te produceren. Het Nederlandse Cosun Beet heeft daarover afspraken gemaakt met concurrenten Nordzucker, Südzucker en Pfeifer & Langen. De Duitse mededingingsautoriteit heeft dit plan goedgekeurd.

Suikerproducenten verwerken suikerbieten doorgaans in de herfst en winter, wanneer ook meer gas nodig is voor het verwarmen van huizen. Doordat Rusland de toevoer van gas naar Europa afknijpt, als vergelding voor sancties wegens de oorlog in Oekraïne, kan het zijn dat de brandstof op rantsoen moet.

Als fabrikanten bieten door een gastekort niet tot suiker kunnen verwerken, dreigt een groot deel van de oogst verloren te gaan. Het Bundeskartellamt, dat toeziet op vrije marktwerking in Duitsland, is daarom akkoord met de tijdelijke samenwerking tussen de concurrenten. De afspraak om productiecapaciteit in geval van nood te delen blijft geldig tot en met juni volgend jaar.