Timmermans: kabinet laat energiecrisis te veel op beloop

Het kabinet moet eens duidelijk maken hoe ernstig de energiecrisis is en die kordater aanpakken, vindt Eurocommissaris Frans Timmermans. “Het gevoel van urgentie moet echt hoger”, zegt de tweede man van de Europese Commissie in de politieke talkshow Buitenhof.

Europa haalt alles uit de kast om de komende winter ook zonder gas uit Rusland door te komen, zegt Timmermans. Maar hij maakt zich toch grote zorgen over het volgens hem ontbrekende besef in de samenleving hoe riskant de toestand is. Hij ziet “te weinig politici” die daarvoor rond uitkomen en waarschuwen.

Hij verwacht van premier Mark Rutte en energieminister Rob Jetten dat ze “in ieder geval beginnen eens tegen de mensen te zeggen hoe ernstig het is. Het is echt heel ernstig”. En “ten tweede om heel snel maatregelen te nemen”, zoals een prijsplafond voor de energierekening van huishoudens.