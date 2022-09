Aandacht voor Philips op Damrak na miljardenclaim door VEB

Op het Damrak gaat de aandacht maandag onder meer uit naar Philips. Beleggersvereniging VEB wil miljarden zien van het zorgtechnologieconcern vanwege de schade die beleggers zouden hebben geleden door de slaapapneuaffaire. Volgens de VEB heeft Philips patiënten en aandeelhouders verkeerd geïnformeerd over de kwestie. De belangenorganisatie raamt de schade die beleggers hebben geleden door de koersverliezen van het aandeel op 16 miljard euro.

Philips kondigde vorig jaar aan 5,5 miljoen apneu-apparaten te moeten terugroepen omdat in bepaalde apparaten isolatieschuim kon afbrokkelen, wat mogelijk ernstige gezondheidsschade voor patiënten oplevert. Uit documenten van de Amerikaanse toezichthouder FDA blijkt echter dat er al in 2015 aanwijzingen waren dat er iets mis was. De VEB wil eerst in gesprek met Philips. Mogelijk volgt een stap naar de Ondernemingskamer met het verzoek onderzoek te doen naar de gang van zaken bij Philips sinds 2015.

Beleggers kijken daarnaast ook uit naar het Amerikaanse inflatiecijfer, dat voor dinsdag op het programma staat. Dat cijfer geeft mogelijk meer inzicht of de stijging van de consumentenprijzen in de VS de piek heeft bereikt. De Amerikaanse centrale bank heeft de rente al flink verhoogd om de inflatie aan te pakken en zal dat naar verwachting later deze maand opnieuw doen.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een licht hoger begin van de nieuwe week. Vrijdag won de hoofdindex al 1,7 procent. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine winsten te openen. In Azië bleven de aandelenmarkten in China, Hongkong en Zuid-Korea maandag dicht vanwege nationale feestdagen. In Tokio werd wel gehandeld en eindigde de Nikkei 1,2 procent hoger.

Arcadis maakte een kleine overname bekend. Het advies- en ingenieursbureau koopt het Duitse bedrijf Giftge Consult, dat adviezen geeft op het gebied van energietransitie. Een overnamesom werd niet bekendgemaakt. Bij het bedrijf werken zestig mensen.

Ook de energie-aandelen staan in de belangstelling. Uit een onderzoek van persbureau Bloomberg blijkt dat twee derde van ruim achthonderd ondervraagde beleggers de komende zes maanden van plan is om zijn positie in de energiesector uit te breiden vanwege de stijgende elektriciteitsprijzen en de verwachte stroomtekorten later dit jaar.

De euro stond op 1,0086 dollar waard, tegen 1,0038 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,2 procent goedkoper op 85,72 dollar per vat. Brentolie kostte 1 procent minder op 91,91 dollar per vat.