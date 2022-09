ArcelorMittal, Just Eat en ING helpen AEX verder vooruit

De AEX-index op het Damrak zette maandag de opmars voort onder aanvoering van staalmaker ArcelorMittal, maaltijdbezorger Just Eat Takeaway en ING. Beleggers lijken weer aandelen te durven kopen nu de renteverhoging van de Europese Centrale Bank achter de rug is. Vorige week werd de rente in het eurogebied flink opgeschroefd om de hoge inflatie te bestrijden. In aanloop naar het besluit van de ECB waren beleggers juist nog zeer terughoudend.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,9 procent hoger op 692,17 punten. Vrijdag won de AEX al 1,7 procent. De MidKap klom 1,4 procent tot 952,94 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1,4 procent.

ArcelorMittal steeg ruim 4 procent. Ook ING (plus 3,9 procent) ging verder omhoog na de stevige renteverhoging van de Europese Centrale Bank van afgelopen week. Thuisbezorgd-moeder Just Eat volgde op de voet met een plus van 3,7 procent. De chipbedrijven ASMI en ASML waren de enige dalers in de AEX, met minnen tot 0,9 procent. Persbureau Reuters meldde dat de Amerikaanse overheid nog strenger wil optreden tegen de export van geavanceerde chips naar China.

Philips klom 1,7 procent. Investeerders lijken niet onder de indruk van het nieuws dat beleggersvereniging VEB miljarden wil zien van het zorgtechnologieconcern vanwege de schade die beleggers zouden hebben geleden door de slaapapneuaffaire. Volgens de VEB heeft Philips pati├źnten en aandeelhouders verkeerd ge├»nformeerd over de kwestie. De belangenorganisatie raamt de schade die beleggers hebben geleden door de koersverliezen van het aandeel op 16 miljard euro.

In de MidKap won advies- en ingenieursbureau Arcadis 2,6 procent na de aankondiging van een kleine overname in Duitsland. Laadpalenmaker Alfen sloot de rij met een verlies van 6,7 procent.

Accsys kelderde 14 procent bij de kleinere bedrijven na een handelsupdate. De houtveredelaar waarschuwde dat de Tricoya-fabriek in het Engelse Hull naar verwachting dit jaar niet operationeel zal zijn en dat de kosten hoger zullen uitvallen dan eerder gedacht. Eind juni liet Accsys al weten dat de bouw van de nieuwe fabriek kampt met vertragingen.

De euro liet de sterkste stijging zien in vijf maanden en was 1,0170 dollar waard, tegen 1,0038 dollar op vrijdag. De eenheidsmunt zit in de lift sinds de renteverhoging in de eurozone. Een vat Amerikaanse olie steeg 1,1 procent in prijs tot 87,70 dollar per vat. Brentolie kostte 1,2 procent meer op 93,95 dollar per vat.