Beurs Amsterdam weer fors omhoog, ING sterkste stijger in AEX

De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is maandag opnieuw met flinke winst gesloten. De zorgen over een economische recessie door sterke renteverhogingen van centrale banken ebden verder weg. ING was de sterkste stijger bij de hoofdfondsen op het Damrak. Ook op de beurzen elders in Europa waren duidelijke plussen te zien.

De AEX ging 1,6 procent omhoog tot 696,87 punten. Vrijdag steeg de hoofdindex al 1,7 procent. De MidKap won ook 1,6 procent, tot 954,86 punten. In Londen, Parijs en Frankfurt werden winsten tot 2,4 procent op de koersenborden gezet.

ING was koploper in de hoofdindex op Beursplein 5 met een stijging van 5,8 procent. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway volgde met een plus van 4,8 procent. Chiptoeleverancier ASMI was de enige verliezer in de AEX met een min van 0,7 procent.

Philips klom 2 procent. Investeerders leken niet onder de indruk van het nieuws dat beleggersvereniging VEB miljarden wil zien van het zorgtechnologieconcern vanwege de schade die beleggers zouden hebben geleden door de slaapapneuaffaire.

In de MidKap was biotechnoloog Galapagos uitblinker met een plus van 7,2 procent. Energiespecialist en leverancier van laadpalen Alfen was de grootste verliezer bij de middelgrote fondsen met een daling van 5,7 procent.

In Frankfurt ging Commerzbank 3,3 procent vooruit. De op een na grootste bank van Duitsland zou plannen hebben om ongeveer 10 procent van de vestigingen in eigen land te sluiten om zo kosten te besparen. Later deze maand is er strategisch overleg bij Commerzbank.

In Stockholm wist Electrolux een eerder koersverlies weg te werken en met een plus van 1,5 procent de handel uit te gaan. De Zweedse producent van huishoudelijke apparatuur verwacht dat de winst in het derde kwartaal flink lager zal uitvallen omdat de vraag naar zijn producten sterk onder druk staat door de hoge inflatie. Daardoor houden huishoudens steeds meer de hand op de knip. Electrolux gaat daarom de kosten stevig verlagen.

De euro was 1,0128 dollar waard, tegen 1,0038 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie steeg 1,8 procent in prijs tot 88,31 dollar per vat. Brentolie kostte 1,9 procent meer op 94,61 dollar per vat.