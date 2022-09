Bloomberg: Intel kan beursgang Mobileye-divisie uitstellen

Het Amerikaanse chipconcern Intel gaat de beursgang van zijn Mobileye-divisie, die zich richt op zelfrijdende auto’s, mogelijk uitstellen vanwege de onrust op de beurzen. Dat zeggen ingewijden bij Intel tegen persbureau Bloomberg.

Mobileye is een specialist op het gebied van software en sensoren voor zelfrijdende auto’s en systemen die het autorijden vergemakkelijken en veiliger maken. Intel maakte in december vorig jaar bekend Mobileye medio dit jaar naar de beurs in New York te willen brengen. Toen werd door bronnen gemeld dat daarbij een prijskaartje van 50 miljard dollar aan Mobileye gehangen kon worden. Maar Intel komt daar nu dus op terug en kan Mobileye pas volgend jaar naar Wall Street brengen als de marktomstandigheden in de chipsector niet snel verbeteren, zeggen de bronnen.

Intel zou ook de waardering van Mobileye willen verlagen naar 30 miljard dollar.

Intel kocht het Israƫlische Mobileye in 2017 voor ruim 15 miljard dollar. Met de aankoop ging Intel de concurrentie aan met rivalen als Nvidia en Qualcomm om systemen te ontwikkelen voor zelfrijdende voertuigen voor autofabrikanten. Het chipconcern wil na de beursgang wel de meerderheid van Mobileye behouden.