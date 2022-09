Disney wil sportzender ESPN houden voor gokken op wedstrijden

Entertainmentconcern Walt Disney wil de sportkanalen van ESPN graag in eigen bezit houden vanwege het groeiende belang van gokken op sportwedstrijden. Topman Bob Chapek is met Disney zelfs “hard aan het werk” om voor weddenschappen een eigen ESPN-app te ontwikkelen. Onder meer op deze manier wil het Amerikaanse bedrijf het directe contact met consumenten vergroten, zei Chapek op een Disney-evenement in Californië.

“Ons publiek onder de 35 jaar ziet wedden op sport als belangrijk onderdeel van hun sportbeleving”, gaf Chapek als onderbouwing voor het belang van ESPN. De activistische investeerder Dan Loeb had er eerder juist op aangedrongen de sportzender van de hand te doen om de waarde ervan meer uit te lichten.

Chapek zei zo’n honderd voorstellen te hebben gekregen van partijen die ESPN zouden willen overnemen, wat hem tevreden stemde. “Als je een huis te koop zet en je hebt honderd geïnteresseerden, dan heb je waarschijnlijk een behoorlijk huis”, al is hij niet van plan de tak ook echt van de hand te doen.

Volgens activist Loeb zijn de groeiplannen van ESPN voor hem nu duidelijk genoeg en gaat hij niet verder aansturen op een afsplitsing. Ook de Nederlandse voetbalcompetities worden uitgezonden via ESPN.