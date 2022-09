Energieprijzen raken Britse economie, groei lager dan verwacht

De Britse economie is in juli minder hard gegroeid dan door kenners in doorsnee werd verwacht. De hoeveelheid geproduceerde elektriciteit viel terug, waarschijnlijk als reactie op de hoge energieprijzen. Het Britse statistiekbureau ONS zegt anekdotisch bewijs te hebben dat consumenten zuiniger zijn geworden door de gestegen kosten. De industrie en bouw lieten voor de tweede achtereenvolgende maand een krimp zien.

Om de koopkracht van consumenten enigszins te repareren heeft de nieuwe Britse premier Liz Truss aangekondigd de energieprijzen te gaan bevriezen. Dat kan er volgens kenners voor zorgen dat een krimp van de economie later dit jaar uitblijft, waar de Bank of England vorige maand zei te rekenen op een krimp in het laatste kwartaal.

De groei kwam in juli uit op 0,2 procent op maandbasis, waar economen in doorsnee hadden gerekend op het dubbele. De omvang van de economie nam in juni nog met 0,6 procent af, wat voor een deel kwam doordat er als gevolg van festiviteiten ter ere van de 70-jarige regeerperiode van Queen Elizabeth minder werd gewerkt. Het lopende kwartaal had de economie weer harder moeten groeien door de terugkeer van mensen van hun zomervakantie.

De vrije dag als gevolg van het overlijden van de koningin, dat vorige week gebeurde, kan volgens kenners genoeg zijn om de economie van het Verenigd Koninkrijk ook in het huidige kwartaal te laten krimpen.