FNV dreigt met stakingen bij touringcarbedrijven over cao

Vakbond FNV heeft touringcarbedrijven een ultimatum gestuurd om de eisen voor een nieuwe cao kracht bij te zetten. Als de touringcarbedrijven niet voor volgende week maandag 12.00 uur aan de eisen van de leden voor een nieuwe cao voldoen kunnen er acties zoals stakingen gehouden gaan worden, aldus FNV-bestuurder Lutz Kressin. “We zijn al zo lang bezig om een goede cao voor elkaar te krijgen, het geduld is nu echt op”, zegt Kressin in een verklaring.

De touringcarbedrijven hebben voor de zomer een eindbod gedaan, dat de leden van FNV Toer verwierpen. “Onze leden voelden zich niet serieus genomen met een eindbod dat niet meer van deze tijd is. En ze willen niks bijzonders: een leefbaar inkomen en arbeidstijden die een goede balans van werk en privĂ© mogelijk maken”, aldus Kressin. In de sector werken ongeveer 3000 mensen.

Kressin zegt dat door de coronacrisis veel bussen stilstonden en daardoor veel chauffeurs konden ervaren hoe het in andere sectoren is. “Dat chauffeurs in andere sectoren meer kunnen verdienen in minder onregelmatiger uren, maakt dat veel chauffeurs, ondanks de liefde voor het vak, de toersector verlaten. Deze onderwaardering van de chauffeurs en hun werk leidt tot steeds snellere leegloop van de sector, die zeker niet door buitenlandse chauffeurs opgevangen kan worden.”

FNV eist in het ultimatum onder meer een loonsverhoging van 5 procent en 100 euro bruto per maand. Verder willen de chauffeurs dat alle diensten 100 procent uitbetaald worden. “Het is niet meer van deze tijd om 6 uur te werken en maar 5 uur betaald te krijgen”, stelt Kressin. Verder willen de chauffeurs een werkdag van maximaal 12 uur en dat de contracturen worden aangepast bij structureel overwerken.