Gasprijs lager in afwachting van Europees actieplan

De Europese gasprijs is maandag onder de 200 euro per megawattuur gedoken. Dat gebeurt op het moment dat de markt wacht op details van het plan van de Europese Unie om in te grijpen op de energiemarkt. Zeker nu de vraag naar gas minder wordt vanwege de aanhoudend hoge prijzen.

Op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs was gas rond 11.15 uur krap 6 procent goedkoper dan een dag eerder. Ondanks de daling zijn de prijzen nog altijd acht keer hoger dan normaal voor de tijd van het jaar.

De energieministers van de Europese Unie hebben vrijdag opgeroepen tot dringende maatregelen om de kosten te beteugelen en de markt iets van lucht te verschaffen. De verwachting is dat commissievoorzitter Ursula von der Leyen, die opriep tot “noodinterventie”, deze week concrete stappen zal aankondigen.

De leden van het landenblok, die allemaal uiteenlopende energiebehoeften hebben, zijn verdeeld over de wijze waarop prijsplafonds voor gas moeten worden ingevoerd. Sommige landen zien niets in een limiet op de prijs voor alleen Russisch gas, die bijvoorbeeld Nederland voorstaat. Nederland en andere landen willen dan weer geen breder prijsplafond voor al het gas dat de EU invoert.

Noorwegen, een belangrijke leverancier van gas aan Europa, staat sceptisch tegenover de invoering van een prijsplafond. Tijdens de besprekingen van vorige week hebben de Europese politici ook geen harde beslissingen genomen over verplichte verminderingen van het energieverbruik.