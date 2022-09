Haven Shanghai zet zich schrap voor tyfoon Muifa

De haven van Shanghai, het grootste knooppunt voor containervervoer in Azië, krijgt mogelijk te maken met een nieuwe grote storm: Muifa. Verwacht wordt dat deze storm woensdag de havens aan de oostkust van China zal treffen.

Muifa zit daarmee op de hielen van Hinnamnor, die vorige week langs het vitale scheepsknooppunt raasde. Die zorgde ervoor dat de haven in Shanghai tijdelijk sloot. In de Aziatische regio moeten schepen al langer dan normaal wachten om gelost te worden, slecht weer helpt niet daar verbetering in te krijgen. De tyfoon zorgde er ook voor dat meerdere bedrijven in Azië de productie stillegden, ook werden vluchten geschrapt.

Tyfoon Muifa bevindt zich momenteel ten oosten van Taiwan en beweegt zich met windstoten van maximaal 193 kilometer per uur richting het noorden. Ondanks het recente zware weer heeft Azië een relatief rustig stormseizoen gehad, zeggen kenners. Er is in het noordwesten van de Stille Oceaan dit jaar naar verwachting 35 procent minder tyfoonactiviteit dan normaal.