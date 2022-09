Inflatie Denemarken naar hoogste niveau in bijna 40 jaar

De inflatie in Denemarken heeft het hoogste niveau in bijna vier decennia bereikt. Vooral de prijzen voor voedsel en energie zijn flink gestegen. Deze raken ook aan de economische groei van het Scandinavische land.

Met de huidige prijzen zou een gemiddeld Deens gezin in vergelijking met 2021 jaarlijks 40.000 kronen (omgerekend bijna 5400 euro) meer kwijt zijn aan boodschappen en goederen. Het leven in Denemarken werd in augustus in doorsnee 8,9 procent duurder in vergelijking met een jaar eerder. Dat is het snelste tempo sinds begin 1983, aldus het Deense bureau voor statistiek.

In juli stegen de prijzen op jaarbasis met 8,7 procent. De kerninflatie, die de effecten van de hogere energienota buiten beschouwing laat, steeg in augustus tot 6 procent, tegen 5,5 procent een maand eerder.

Twee weken geleden verlaagde de Deense regering de economische groeiprognose voor dit en volgend jaar omdat de stijgende inflatie de koopkracht uitholt en de arbeidsmarkt schaadt. De inflatie zal dit jaar waarschijnlijk oplopen tot gemiddeld 7,3 procent en vervolgens vertragen tot 3,3 procent in 2023, aldus het Deense ministerie van Financiƫn.

De regering heeft in het begrotingsvoorstel voor volgend jaar 2 miljard kronen gereserveerd voor steun om de gevolgen van de versnellende inflatie tegen te gaan. Dit jaar heeft de regering al 2,4 miljard kronen uitgetrokken voor steun aan Denen met een laag inkomen die door hogere energiekosten worden getroffen. Ook de huurverhogingen zijn aan een maximum gebonden.

De inflatie in Tsjechiƫ vertraagde vorige maand juist ondanks hogere energieprijzen. Dat is voor het eerst in veertien maanden, tegen de verwachtingen van de Tsjechische centrale bank in. De consumentenprijzen in het land stegen met 17,2 procent op jaarbasis. In juli gingen die nog met 17,5 procent omhoog.